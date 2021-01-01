Удивительный праздничный хомяк: милые фото, которые сломают ваш мимимиметр
В сети есть страница милого и очень эмоционального хомяка. Читатели могут наблюдать за жизнью маленького грызуна и за тем, как он готовился к рождественским праздникам.
В инстаграми под ником @gsm_iham2 рассказывается жизни очень миленького хомяка из Японии.
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Жизнь маленького хомяка
Серия рождественского хомяка, который сливается с новогодним декором
Хомяк выражает странные и милые эмоции
Какая из пушистых жопок вам больше всего нравится?
То, как он ест лакомство – просто завораживает
Так выглядит настоящее счастье
Так, он как бы говорит "Спасибо"
Возможно именно так у хомяков выглядит высшая степень радости
Или же его застали врасплох во время еды.
Фанаты хомяка
Кроме того, на странице можно найти милые и талантливые рисунки от поклонников хомяка.
"Я впервые использую уголь. Невозможно уловить всю милость...", – написала Olivia Mäkelä Mahadevan.
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