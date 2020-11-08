Таємничі історії відбуваються не тільки на сторінках книжок, а там, де вони зберігаються. Про підбірку найцікавіших фільмів, де книги тісно переплітаються з життям і навіть змінюють його – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала цікаву добірку фільмів, в яких головну роль відіграють книжки.

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"Чарінг Кросс Роуд 84" – автобіографія Хелен Ханф

Дії фільму відбуваються в Америці 50-х. Письменниця Хелен Ханф захоплена класикою британської літератури та беззуспішно намагається знайти потрібні романи в книжкових магазинах Нью-Йорка.

Їй трапляється оголошення британської книгарні, яка готова доставляти поштою рідкісні книги. Коли приходять перші книги, між Хелен і власником книгарні починається листування тривалістю 12 років.

Герої з двох континентів діляться новинами, книжковими знахідками та пересилають один одному подарунки. Але чи вони колись зустрінуться – невідомо. Цікаво, що стрічка – це автобіографічна історія реальної Хелен Ханф.

Історія довжиною в життя: дивіться відео

"Дев'яті ворота"

Дін Корсо, фахівець із пошуку рідкісних книг, береться за нову справу. Цього разу йому потрібно визначити оригінальність книги "Дев'ять воріт у царство привидів", яка є інструментом для виклику Диявола.

Дін прямує в подорож Європою для розв'язання загадки. Проте головний герой потрапляє в смертельну гру, де доводиться боротися за свої життя і душу.

Як книга може бути небезпечною: дивіться відео

"Безкінечна історія"

Десятирічний Бастіан живе лише з батьком і потерпає від булінгу в школі. Хлопчик не може змиритись зі смертю матері. Одного дня Бастіан знаходить книгу "Безкінечна історія" та опиняється у світі фентезі.

Усі жителі чарівної країни під загрозою знищення, а їх королева смертельно хвора. Головний герой вирушає на пошуки ліків для королеви.

Чи зможе книга допомогти звичайна людина світу фентезі: дивіться відео

"Чорнильне серце"

Казкова історія про книжкового лікаря та його маленьку доньку. Читаючи одну з книг вони потрапляють у її світ. Тепер, щоб повернутись додому, їм потрібно втекти з книги.

Залишається тільки запитання: як це зробити?

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