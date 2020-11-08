Таинственные истории происходят не только на страницах книг, а там, где они хранятся. О подборке самых интересных фильмов, где книги тесно переплетаются с жизнью и даже меняют ее – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала интересную подборку фильмов, в которых главную роль играют книги.

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"Чаринг Кросс Роуд 84" – автобиография Хелен Ханф

Действия фильма происходят в Америке 50-х. Писательница Хелен Ханф увлечена классикой британской литературы и безуспешно пытается найти нужные романы в книжных магазинах Нью-Йорка.

Ей попадается объявление британского книжного магазина, который готов доставлять по почте редкие книги. Когда приходят первые книги, между Хелен и владельцем магазина начинается переписка продолжительностью 12 лет.

Герои с двух континентов делятся новостями, книжными находками и пересылают друг другу подарки. Но встретятся ли они когда-то – неизвестно. Интересно, что лента – это автобиографическая история реальной Хелен Ханф.

История длиною в жизнь: смотрите видео

"Девятые врата"

Дин Корсо, специалист по поиску редких книг, берется за новое дело. На этот раз ему нужно определить оригинальность книги "Девять ворот в царство призраков", которая является инструментом для вызова Дьявола.

Дин отправляется в путешествие по Европе для решения загадки. Однако главный герой попадает в смертельную игру, где приходится бороться за свои жизнь и душу.

Как книга может быть опасна: смотрите видео

"Бесконечная история"

Десятилетний Бастиан живет только с отцом и страдает от буллинга в школе. Мальчик не может смириться со смертью матери. Однажды Бастиан находит книгу "Бесконечная история" и оказывается в мире фэнтези.

Все жители волшебной страны под угрозой уничтожения, а их королева смертельно больна. Главный герой отправляется на поиски лекарства для королевы.

Сможет ли книга помочь миру фэнтези: смотрите видео

"Чернильное сердце"

Сказочная история о книжном враче и его маленькой дочери. Читая одну из книг они попадают в ее мир. Теперь, чтобы вернуться домой, им нужно бежать из книги.

Остается только вопрос: как это сделать?

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