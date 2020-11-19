Компанія Warner Bros. вирішила не відкладати прем'єру фільму "Диво-жінка 1984" на наступний рік. Стрічку презентують у грудні 2020 року.

"Диво-жінка 1984": нова дата виходу

Про перенесення прем'єри в інстаграмі оголосила головна актриса стрічки Галь Гадот. Кінозірка зазначила, що автори "Диво-жінки 1984" переконані: зараз супергеройські стрічки потрібні, як ніколи раніше. Тому прем'єру стрічки перенесли на 2020 рік.

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"Я не можу передати, наскільки щаслива, що ви переглянете цей фільм. Це було непросте рішення... Ми вважаємо, що фільм ніколи не був настільки актуальним, і сподіваємось, що він принесе у ваші серця якусь радість, надію та любов. "Диво-жінка 1984" – це щось особливе для мене, і я можу лише сподіватися, що воно буде таким же особливим і для вас", – розповіла Галь Гадот.

Заплановану прем'єру "Диво-жінки 1984" у США перенесли на 16 грудня 2020 року. Ймовірно, в Україні дата виходу буде 24 грудня. Окрім цього, стрічку завантажать на HBO Max, де передплатники платформи зможуть її переглянути без додаткових фінансових витрат.

Що відомо про фільм "Диво-жінка 1984"

"Диво-жінка 1984" – це продовження супергеройського фільму DC, який мав вийти на екрани ще у червні 2020 року. Через пандемію коронавірусу дату прем'єри кілька разів довелось перенести.

За сюжетом нової стрічки, всередині 1980-их, в час холодної війни, Диво-жінка опиняється в Радянському Союзі. Вона зіткнеться з могутніми противниками Максвеллом Лордом і Гепардою. Та на головну героїню чекатиме і приємний сюрприз – возз'єднання з коханим Стівом Тревором, який допоможе їй у боротьбі.

"Диво-жінка 1984": дивіться трейлер до фільму