Компания Warner Bros. решила не откладывать премьеру фильма "Чудо-Женщина 1984" на следующий год. Ленту презентуют в декабре 2020 года.

"Чудо-Женщина 1984": новая дата выхода

О переносе премьеры в инстаграме объявила главная актриса ленты Галь Гадот. Кинозвезда отметила, что авторы "Чудо-женщины 1984" убеждены: сейчас супергеройские ленты нужны, как никогда раньше. Поэтому премьеру ленты перенесли на 2020 год.

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"Я не могу передать, насколько счастлива, что вы посмотрите этот фильм. Это было непростое решение... Мы считаем, что фильм никогда не был столь актуальным, и надеемся, что он принесет в ваши сердца радость, надежду и любовь. "Чудо-Женщина 1984" – Это что-то особенное для меня, и я могу лишь надеяться, что он будет таким же особенным и для вас", – рассказала Галь Гадот.

Запланированную премьеру "Чудо-женщины 1984" в США перенесли на 16 декабря 2020 года. Вероятно, в Украине дата выхода будет 24 декабря. Кроме этого, ленту загрузят на HBO Max, где подписчики платформы смогут ее просмотреть без дополнительных финансовых затрат.

Что известно о фильме "Чудо-Женщина 1984"

"Чудо-Женщина 1984" – это продолжение супергеройского фильма DC, который должен был выйти на экраны еще в июне 2020 года. Из-за пандемии коронавируса дату премьеры несколько раз пришлось перенести.

По сюжету новой ленты, внутри 1980-ых, во время холодной войны, Чудо-женщина оказывается в Советском Союзе. Она столкнется с могущественными противниками Максвеллом Лордом и Гепардой. Но главную героиню ждет и приятный сюрприз – воссоединение с любимым Стивом Тревором, который поможет ей в борьбе.

"Чудо-женщина 1984": смотрите трейлер к фильму