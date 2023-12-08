Хочу подарувати Маші німб, – дівчина Остапчука поглузувала з Єфросиніної через прикраси Cartier
Джерело:Катерина Полтавська
Нещодавнє інтерв'ю Маші Єфросиніної з Анною Трінчер викликало обговорення в мережі. Дівчина Володимира Остапчука теж висловилась про позицію ведучої й натякнула на лицемірство.
Дівчина Володимира Остапчука зі сарказмом звинуватила Єфросиніну у подвійних стандартах та лицемірстві. Все через нещодавнє інтерв'ю з Анною Трінчер та попередні скандали.
До слова Мені абсолютно по*бать, – скандальний блогер Волошин жорстко розкритикував Машу Єфросиніну
Дівчина Остапчука розкритикувала Єфросиніну
А Cartier не робить німб із золота? Хочу подарувати Маші на Новий рік. Просто дуже хочеться віддячити Маші. За її послідовну проукраїнську позицію: напихали – перейшла на українську мову, хоч вона їй не рідна, як зізнавалася Маша,
– написала Катерина.
Катерина Полтавська про Єфросиніну / Фото з інстаграм-сторіз
Катерина Полтавська пригадала Єфросиніній скандал навколо серіалу Юрія Горбунова та нещодавнє відео з приводу серіалу "Слово пацана". На її думку, телеведуча лише зробила рекламу російському продукту, бо звичайне відео не спроможне на глобальні зміни.
Катерина Полтавська про Єфросиніну / Фото з інстаграм-сторіз
"Я теж проти того, щоб показувати, як чоловік дарує Porsche. Бо мені не дарують. Але я, як і Маша, за те, щоб лайкати і підтримувати подругу, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану, який коштує як половина того Porsche (а він же ж новий). Бо друзів треба підтримувати. Пишаюся чіткою позицією", – додала Катерина.
Ймовірно, що Полтавська натякає на Олю Полякову, яка нещодавно відправилась на "спонтанний" відпочинок з донькою у Танзанію.
Катерина Полтавська про Єфросиніну / Фото з інстаграм-сторіз
Детальніше про інтерв'ю та його контекст
- Маша Єфросиніна в інтерв'ю з Анею Трінчер присоромила співачку за показ розкішного життя під час війни. Ведуча зокрема пригадала, як артистка хвалилась новеньким Porche, подарунком від колишнього чоловіка.
- Блогер Олександр Волошин першим публічно розкритикував ведучу та дорікнув їй за коштовні прикраси, що були на ній під час знімань. Він вказав на кольє Frolova за п'ятдесят тисяч гривень і браслети Cartier за тисячу доларів.
Катерина Полтавська критикувала Машу Єфросиніну й раніше, коли стався скандал через сексистські висловлювання Остапчука та інших.