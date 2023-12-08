Хочу подарувати Маші німб, – дівчина Остапчука поглузувала з Єфросиніної через прикраси Cartier

Нещодавнє інтерв'ю Маші Єфросиніної з Анною Трінчер викликало обговорення в мережі. Дівчина Володимира Остапчука теж висловилась про позицію ведучої й натякнула на лицемірство.

Дівчина Володимира Остапчука зі сарказмом звинуватила Єфросиніну у подвійних стандартах та лицемірстві. Все через нещодавнє інтерв'ю з Анною Трінчер та попередні скандали.

До слова Мені абсолютно по*бать, – скандальний блогер Волошин жорстко розкритикував Машу Єфросиніну

Дівчина Остапчука розкритикувала Єфросиніну

А Cartier не робить німб із золота? Хочу подарувати Маші на Новий рік. Просто дуже хочеться віддячити Маші. За її послідовну проукраїнську позицію: напихали – перейшла на українську мову, хоч вона їй не рідна, як зізнавалася Маша,

– написала Катерина.



Катерина Полтавська про Єфросиніну / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Полтавська пригадала Єфросиніній скандал навколо серіалу Юрія Горбунова та нещодавнє відео з приводу серіалу "Слово пацана". На її думку, телеведуча лише зробила рекламу російському продукту, бо звичайне відео не спроможне на глобальні зміни.



Катерина Полтавська про Єфросиніну / Фото з інстаграм-сторіз

"Я теж проти того, щоб показувати, як чоловік дарує Porsche. Бо мені не дарують. Але я, як і Маша, за те, щоб лайкати і підтримувати подругу, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану, який коштує як половина того Porsche (а він же ж новий). Бо друзів треба підтримувати. Пишаюся чіткою позицією", – додала Катерина.

Ймовірно, що Полтавська натякає на Олю Полякову, яка нещодавно відправилась на "спонтанний" відпочинок з донькою у Танзанію.



Катерина Полтавська про Єфросиніну / Фото з інстаграм-сторіз

Детальніше про інтерв'ю та його контекст

Маша Єфросиніна в інтерв'ю з Анею Трінчер присоромила співачку за показ розкішного життя під час війни. Ведуча зокрема пригадала, як артистка хвалилась новеньким Porche, подарунком від колишнього чоловіка.

Блогер Олександр Волошин першим публічно розкритикував ведучу та дорікнув їй за коштовні прикраси, що були на ній під час знімань. Він вказав на кольє Frolova за п'ятдесят тисяч гривень і браслети Cartier за тисячу доларів.

Катерина Полтавська критикувала Машу Єфросиніну й раніше, коли стався скандал через сексистські висловлювання Остапчука та інших.