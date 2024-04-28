Ви будете вражені: дитячі імена, які були популярні 100 років тому

У теперішній час сучасні батьки люблять фантазувати над іменами та називати своїх чад доволі незвично, вдаючись до цікавих імен. Втім експерти визначили, що є імена, які можна віднести до ланки "безсмертної класики". Вони були актуальними 100 років тому та є популярними досі.

Час від часу галузь на назви дитячих імен змінюється, втім це залежить лише від вподобань батьків. Дехто називає малюків сучасним ім’ям, а хтось хоче, щоб дитина мала старовинне ім’я.

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Експерти з імен вивчили, які імена були популярними 100 років тому. Деякі для нас можуть бути незвичними, втім серед них є кілька імен, які досі є на часі.

Популярні імена дівчаток, які народилися у 1924 році

Мері, Дороті, Гелен, Бетті, Маргарет, Рут, Вірджинія, Мілдред, Доріс, Френсіс, Елізабет, Евелін, Анна, Марі, Аліса, Жан, Марджорі, Ірен, Ширлі, Флоренція, Марта, Лоїс, Ліліан, Луїза, Роза.



Названо популярні імена 100-річної давності / Фото Pexels

Популярні імена хлопчиків, які народилися у 1924 році

Роберт, Джон, Вільям, Джеймс, Чарльз, Джордж, Джозеф, Річард, Едвард, Дональд, Томас, Франк, Гарольд, Павло, Раймонд, Волтер, Джек, Генрі, Кеннет, Артур, Альберт, Гаррі, Ральф, Дейвід, Євген.

Минулого року в Україні з'явилися на світ понад 180 діточок. Міністерство юстиції розповіло, які імена були найбільш поширеним у другому півріччі. Які імена були найпопулярнішими – читайте в нашому матеріалі.