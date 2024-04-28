Иногда отрасль на названия детских имен меняется, впрочем, это зависит только от предпочтений родителей. Некоторые называют малышей современным именем, а кто-то хочет, чтобы ребенок имел старинное имя.

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Эксперты из имен выучили, какие имена были популярны 100 лет назад. Некоторые для нас могут быть необычными, впрочем, среди них есть несколько имен, которые до сих пор актуальны.

Популярные имена девочек, родившиеся в 1924 году

Мэри, Дороти, Гелен, Бетти, Маргарет, Руфь, Вирджиния, Милдред, Дорис, Фрэнсис, Элизабет, Эвелин, Анна, Мари, Алиса, Жан, Марджори, Ирэн, Шире, Флоренция, Марта, Лоис, Лилиан, Луиза, Роза.



Названы популярные имена 100-летней давности / Фото Pexels

Популярные имена мальчиков, родившиеся в 1924 году

Роберт, Джон, Уильям, Джеймс, Чарльз, Джордж, Джозеф, Ричард, Эдвард, Дональд, Томас, Франк, Гарольд, Павел, Раймонд, Уолтер, Джек, Генри, Кеннет, Артур, Альберт, Гарри, Ральф, Дэвид, Евгений.

В прошлом году в Украине появилось на свет более 180 детишек. Министерство юстиции рассказало, какие имена были наиболее распространены во втором полугодии. Какие имена были самыми популярными– читайте в нашем материале.