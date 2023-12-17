Слово "дідух" зі старослов'янської мови перекладається як "дух предків" та символізує родоначальника сім'ї – діда. Дідуха виготовляють з жита, вівса або пшениці, а прикрашають сухими квітами, ягодами калини та різноколірними стрічками. Кажуть, що він слугує оберегом для дому. Далі 24 Канал розкаже про те, як зробити Дідуха своїми руками.

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За традицією, Дідуха до хати приносить чоловік та кладе біля ікон, що стоять в куті. Символ Різдва повинен перебувати в оселі щонайменше тиждень. Інколи люди залишають його аж до Водохреща.

Якщо в домі мешкає незаміжня дівчина, то вона має взяти ложки й винести їх за ріг. Так дізнається, з якого боку прийде суджений. Згодом ці ложки додають до Дідуха. Раніше вважали, що така традиція допомагає родині бути разом протягом всього наступного року.

Як зробити Дідуха своїми руками

Для того, щоб зробити Дідуха з 12 гілок, підготуйте: китиці жита та вівса, атласну стрічку, лляну мотузку та ножиці. Спершу візьміть невеличкий жмут жита, складіть, вирівняйте та міцно зав'яжіть ниткою. Далі мотайте по черзі, а коли дійдете до середини – закріпіть композицію ниткою та відріжте її. Потім те саме зробіть з вівсом.

Тепер формуємо дерево. Спочатку зв'яжіть лляні нитки, додайте китиці вівса та зафіксуйте все, обмотуючи композицію. Відступіть від місця, яке перемотували, десь 1,5 сантиметра та обмотайте ще декілька разів.

Далі переходимо до ніжок. Поділіть пучок на три однакові частини знизу та перев'яжіть їх ниткою у трьох місцях. Підріжте так, щоб Дідух міцно стояв. Задекоруйте композицію червоною стрічкою або ангелом з соломи.

Дідух своїми руками / Фото "Твоє місто"