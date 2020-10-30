Знамените подружжя Девід та Вікторія Бекхем підписали контракт зі стрімінговою платформою Netflix. Пара покаже своє особисте життя у документальній стрічці та розкриє секрет міцного шлюбу.

Серіал про Бекхемів: що відомо

За даними таблоїду The Sun, Девід і Вікторія Бекхем отримають за зйомки стрічки понад 20 мільйонів доларів. І така сума є виправданою, адже подружжя вважається одним з найміцніших у світі шоу-бізнесу та не впускає пресу у своє життя.

Дивіться також 10 оригінальних фільмів Netflix, які здобули найбільшу популярність серед глядачів

Наразі відомо, що до документального серіалу увійдуть архівні фото та відео, які ще не з'являлись у мережі. Зокрема, Девід та Вікторія Бекхем хочуть показати прихильникам, з чого починалась їхня історія та як відбувалась підготовка до весілля у 1999 році.

Прокоментують стосунки близькі друзі подружжя, а також четверо дітей пари: 21-річний Бруклін, 18-річний Ромео, 15-річний Круз і 9-річна Харпер.

Зіркові батьки передадуть авторам серіалу кадри зі святкування днів народження, релігійних та сімейних свят. Побуває знімальна група і в маєтку Бекхемів у Великобританії, відтак глядачі зможуть побачити, як живуть знаменитості.

Це справжній переворот для Netflix, який покаже зовсім іншу сторону життя Бекхемів, яку громадськість дуже рідко може побачити. Їхня сім'я має великий архів спогадів. Вони з гордістю зберігали кадри кар'єри Девіда ще з юнацьких років, старі вирізки місцевих газет, шкільні записи та фотографії, – розповіло джерело.

Наразі вихід шоу заплановане на початок 2022 року.

Що відомо про контракт принца Гаррі і Меган Маркл

У вересні всі західні ЗМІ оголосили, що контракт з Netflix підписали герцоги Сассекські. У документальній стрічці принц Гаррі та Меган Маркл захотіли розказати не про своє особисте життя, а про волонтерську роботу. Тому нових кадрів з маленьким Арчі публіка б не побачила.

Пара хоче дозволити людям ближче познайомитися з їхнім життям і благодійними ініціативами. Все буде гідно і зі смаком, не в стилі реаліті Кеті Прайс і Пітера Андре. У фокусі уваги буде їхня філантропія, а не те, чим вони зайняті за закритими дверима, – розповідали інсайдери.

Та не минуло й кількох днів, як герцоги Сассекські спростували інформацію про зйомки. Водночас достеменно відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл таки мають контракт з Netflix, однак в яких зйомках вони візьмуть участь, поки невідомо.