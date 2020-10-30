Знаменитые супруги Дэвид и Виктория Бекхэм подписали контракт со стриминговой платформой Netflix. Пара покажет свою личную жизнь в документальной ленте и раскроет секрет крепкого брака.

Сериал о Бекхемах: что известно

По данным таблоида The Sun, Дэвид и Виктория Бекхэм получат за съемки ленты более 20 миллионов долларов. И такая сумма является оправданной, ведь супруги считаются одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса и не впускают прессу в свою жизнь.

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Сейчас известно, что в документальный сериал войдут архивные фото и видео, которые еще не появлялись в сети. В частности, Дэвид и Виктория Бекхэм хотят показать поклонникам, с чего начиналась их история и как проходила подготовка к свадьбе в 1999 году.

Прокомментируют отношения близкие друзья супругов, а также четверо детей пары: 21-летний Бруклин, 18-летний Ромео, 15-летний Круз и 9-летняя Харпер.

Звездные родители передадут авторам сериала кадры с празднования дней рождения, религиозных и семейных праздников. Побывает съемочная группа и в поместье Бекхэмов в Великобритании, а затем зрители смогут увидеть, как живут знаменитости.

Это настоящий переворот для Netflix, который покажет совершенно другую сторону жизни Бекхэмов, которую общественность очень редко может увидеть. Их семья имеет большой архив воспоминаний. Они с гордостью хранили кадры карьеры Дэвида еще с юношеских лет, старые вырезки местных газет, школьные записи и фотографии, – рассказал источник.

Сейчас выход шоу запланировано на начало 2022 года.

Что известно о контракте принца Гарри и Меган Маркл

В сентябре все западные СМИ объявили, что контракт с Netflix подписали герцоги Сассекские. В документальной ленте принц Гарри и Меган Маркл захотели рассказать не о своей личной жизни, а о волонтерской работе. Поэтому новых кадров с маленьким Арчи публика бы не увидела.

Пара хочет позволить людям поближе познакомиться с их жизнью и благотворительными инициативами. Все будет достойно и со вкусом, не в стиле реалити Кэти Прайс и Питера Андре. В фокусе внимания будет их филантропия, а не то, чем они заняты за закрытыми дверями, – рассказывали инсайдеры.

Но не прошло и нескольких дней, как герцоги Сассекские опровергли информацию о съемках. В то же время доподлинно известно, что принц Гарри и Меган Маркл таки имеют контракт с Netflix, однако в каких съемках они примут участие, пока неизвестно.