Український телеведучий Володимир Остапчук та його дівчина Христина Горняк одужали від коронавірусу. Два тижні пара перебувала на самоізоляції та лікувалася від злощасного вірусу. Христина Горняк розповіла, як саме та чим вони лікувалися.

Відомо, що Володимир Остапчук відчув у себе перші симптоми COVID-19 та у той же день здав ПЛР-тест. Через 4 дні тест показав позитивний результат. Наречена телеведучого – Христина Горняк також мала симптоми коронавірусу: у неї зник нюх та смак, а також була незначна температура. Втім її тест показав негативний результат.

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Володимир Остапчук перехворів ускладненою формою коронавірусу, адже окрім втрати смаку та нюху, у нього розвинулася ще й пневмонія. Христина Горняк лікувала коханого та постійно дбала за його здоров’ям.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала допис, у якому зазначила, що її пост не варто сприймати, як заклик до дії. Це радше ознайомлення з їхніми симптомами та лікуванням, яке допомогло їм побороти вірус. За словами Христини, симптоми в обох починалися по-різному.

У мене почало дерти в горлі, потім 1 день температура 37.2 і все. На 2 або 3 день у мене пропали всі відчуття запахів і смаку. Повертатися почали на 18 день і поступово, ще повного повернення немає. Я приймала тільки вітаміни і гомеопатію. Оскільки симптомів немає, а також зробила на 6 день знімок КТ все чисто,

– зазначила Христина Горняк.

Щодо Володимира Остапчука, то вірус по ньому вдарив значно сильніше. У телеведучого була двостороння пневмонія з сильним ураженням легень.

Думки лікарів з якими я спілкувалася розділилися: були ті, хто говорив тільки збивати температуру (вона була 39.6, 38.7), а всю іншу боротьбу залишити для імунітету; були і ті, хто сказав приймати медикаменти по повній,

– розповіла жінка.

Наречена шоумена обрала другий шлях та лікувалася медикаментами. Вона зазначила, що Володимир пив "азитроміцин", окрім цього, вона колола йому "цефепим" і "дексометазон", також він пив дуже багато вітамінів і гомеопатії від набряків всіх органів, багато лімфодненажних препаратів, антикоагулянт, від інтоксикації і для гідратації організму.

"Спав на животі, надував кульки і махав руками вгору/вниз, омивала тіло оцтом, заміряла кожну годину його ритм дихання, мірила сатурацію і просто молила Всесвіт! Не знаю, чи все ми робили правильно, але раз ми живі, точно вже не погано! Пам’ятайте, я не лікар і мій пост не сприймайте, як заклик до дії. Будьте здоровими і бережіть себе", – завершила допис Христина Горняк.