Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк выздоровели от коронавируса. Две недели пара находилась на самоизоляции и лечилась от злосчастного вируса. Кристина Горняк рассказала, как и чем они лечились.

Известно, что Владимир Остапчук почувствовал у себя первые симптомы COVID-19 и в тот же день сдал ПЦР-тест. Через 4 дня тест показал положительный результат. Невеста телеведущего – Кристина Горняк также имела симптомы коронавируса: у нее пропало обоняние и вкус, а также была незначительная температура. Впрочем ее тест показал отрицательный результат.

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Владимир Остапчук переболел осложненной формой коронавируса, кроме потери вкуса и обоняния, у него развилась еще и пневмония. Кристина Горняк лечила любимого и постоянно заботилась о его здоровье.

На своей личной странице в Инстаграме она опубликовала пост, в котором отметила, что ее пост не стоит воспринимать, как призыв к действию. Это скорее ознакомление с их симптомами и лечением, которое помогло им преодолеть вирус. По словам Кристины, симптомы у обоих начинались по-разному.

У меня запершило в горле, затем 1 день температура 37.2 и все. На 2 или 3 день у меня пропали все: обоняние и вкус. Возвращаться начали на 18 день и постепенно, ещё полного возврата нет! Я принимала только витамины и гомеопатию. Поскольку симптомов нет, а также сделала на 6 день снимок КТ все чисто,

– отметила Кристина Горняк.

Что до Владимира Остапчука, то вирус по нему ударил значительно сильнее. У телеведущего была двусторонняя пневмония с сильным поражением легких.

Мнения врачей с которыми я общалась разделились: были те, кто говорил только сбивать температуру (она была 39.6, 38.7), а всю остальную борьбу оставить для иммунитета; были и те, кто сказал принимать медикаменты по полной,

– рассказала женщина.

Невеста шоумена выбрала второй путь и лечилась медикаментами. Она отметила, что Владимир пил "азитромицин", кроме этого, она колола ему "цефепим" и "дексометазон", также он пил очень много витаминов и гомеопатические средства от отеков всех органов, много лимфодненажних препаратов, антикоагулянт, от интоксикации и для гидратации организма.

"Спал на животе, надувал шарики и махал руками вверх/вниз, омывала тело уксусом, замерял каждый час его ритм дыхания, мерила сатурацию и просто молила Вселенну! Не знаю, все ли мы делали правильно, но раз мы живы, точно уже не плохо. Помните, я не врач и мой пост не воспринимайте, как призыв к действию. Будьте здоровыми и берегите себя", – завершила пост Кристина Горняк.