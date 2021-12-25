Місця біля водойм завжди є чудовим вибором для будівництва приватного помешкання. Тим паче, коли місцевість вражає природою та пейзажами.
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Дивовижна локація для будинку / Фото Dezeen
Бразильська студія KS Arquitetos представила власне бачення приватного будинку серед природи, який сподобається кожному. Дім розташований поблизу Порту-Алегрі та може похизуватися сусідством із озером Гуайба.
Фантастична атмосфера / Фото Dezeen
Будинок зведений на сталевих палях. Цього вимагав рельєф місцевості та бажання забезпечити дому казкові види та велику кількість сонячного світла.
Мінімалістичний темний інтер'єр став вдалим вибором / Фото Dezeen
Загальна площа будинку – 850 квадратних метрів. Тут є все, що необхідно для комфортного життя, від гаража до спільних просторів та приватних зон.
Скло забезпечує проникнення природного мотиву у всі куточки / Фото Dezeen
Mirador House – це чудове поєднання магія природи та комфорту сучасності. Проєкт стане вдалою опцією для будь-якої сім'ї.