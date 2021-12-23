Студія VTN Architects представила своє нове творіння – Vedana Restaurant. Це неймовірна споруда на воді, яка зачаровує з першого погляду.

Читайте також Дивовижна інтеграція: в Італії побудували віллу навколо великого дерева

Локація закладу просто неймовірна / Фото Archdaily

Казковий проєкт має площу в 1 тисячу квадратних метрів. Завдяки розмахам власників дизайнерам вдалося втілити багато ідей: від витончених ярусів до розмежування зон, яке не створює тисняви навіть коли усі столики зайняті.

Насолода їжею та видами / Фото Archdaily

Ресторан – частина великого комплексу, який готовий прийняти понад тисячу осіб. Завдяки великій кількості туристів головним акцентом дизайну стали традиційні матеріали та техніка будівництва.

Магія традицій / Фото Archdaily

Vedana Restaurant – це приклад гармонії витонченості та стратегічної функціональності, який не має недоліків. Він став чарівним місцем для відпочинку туристів, кожен з яких буде мріяти повернутися сюди знову.