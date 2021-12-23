Студия VTN Architects представила свое новое творение – Vedana Restaurant. Это невероятное сооружение на воде, которое очаровывает с первого взгляда.

Читайте также Удивительная интеграция: в Италии построили виллу вокруг большого дерева

Локация заведения просто невероятная / Фото Archdaily

Сказочный проект имеет площадь 1 тысячу квадратных метров. Благодаря размахам владельцев дизайнерам удалось воплотить много идей: от изящных ярусов до разграничения зон, которое не создает давки даже когда все столики заняты.

Наслаждение едой и видами / Фото Archdaily

Ресторан – часть большого комплекса, готового принять более тысячи человек. Благодаря большому количеству туристов, главным акцентом дизайна стали традиционные материалы и техника строительства.

Магия традиций / Фото Archdaily

Vedana Restaurant – это пример гармонии изящества и стратегической функциональности, не имеющий недостатков. Он стал волшебным местом для отдыха туристов, каждый из которых будет мечтать вернуться сюда снова.