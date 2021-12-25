Места у водоемов всегда являются отличным выбором для строительства частного дома. Особенно когда местность поражает природой и пейзажами.

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Удивительная локация для дома / Фото Dezeen

Бразильская студия KS Arquitetos представила собственное видение частного дома в природе, который понравится каждому. Дом расположен вблизи Порту-Аллегри и может похвастаться соседством с озером Гуайба.

Фантастическая атмосфера / Фото Dezeen

Дом построен на стальных сваях. Этого требовал рельеф местности и желание обеспечить сказочные виды дома и большое количество солнечного света.

Минималистичный темный интерьер стал удачным выбором / Фото Dezeen

Общая площадь дома – 850 квадратных метров. Здесь есть все, что необходимо для комфортной жизни, от гаража до общих просторов и частных зон.

Стекло обеспечивает проникновение природного мотива во все уголки / Фото Dezeen

Mirador House – это прекрасное сочетание магии природы и комфорта современности. Проект станет удачной опцией для любой семьи.