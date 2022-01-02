Втеча до природи: неймовірне затишне житло для життя серед лісу

Пандемія COVID-19 змусила нас переглянути ставлення до щоденних потреб та власного житла. Все більшої популярності набирає тренд вибору життя поблизу природи.

Студія Daab Design представила своє бачення спокійного життя за містом. Pine Nut – це завершений проєкт, який може надихнути багатьох почати нову сторінку свого життя.

Цікаво Дивує та захоплює: як виглядає споруда у формі трикутника

Дім, огорнутий природою / Фото Dezeen

Лондонські архітектори створили неймовірний прихисток на півдні Франції. Дерев'яна кабіна чудово вписується у довкілля.

Насолода краєвидами / Фото Dezeen

Будиночок має площу лише 35 квадратних метрів. Він задуманий як простір для живопису та гостьовий дім. Тут є все, що потрібно для комфортного проведення часу.

Територія натхнення / Фото Dezeen

Дерев'яний прихисток серед природи – це одна з найкращих опцій для динамічного сучасного світу. Вона дозволить не втратити себе та черпати енергетичні ресурси просто з неймовірного оточення.