Архітектурна та дизайнерська фірма STUDIÉ нещодавно завершила будівництво Bermuda Coffee and Eatery, нового кафе в Джакарті, Індонезія.

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А-подібна рама створює помітний вигляд цієї кав’ярні.

Чарівний стиль / Фото contemporist

Конструкція кав’ярні у формі А-образної рамки нахилена під кутом 45 градусів від дороги. Така архітектурна особливість стала фірмовим стилем кафе.

Чудовий вигляд / Фото contemporist

Будівля має скляну стіну з одного боку та великі панорамні вікна з інших. З цієї споруди відкривається вид на всю околицю.

Неймовірний стиль / Фото contemporist

Дах покритий черепицею, а всередині світлої будівлі є стеля, обшита деревом.

Клієнти також можуть сидіти на вулиці на спеціально розроблених бетонних сидіннях і сходах. Вночі приховане освітлення додає зовнішньому простору м’яке світіння.