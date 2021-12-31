Архітектурна та дизайнерська фірма STUDIÉ нещодавно завершила будівництво Bermuda Coffee and Eatery, нового кафе в Джакарті, Індонезія.
Актуально Як зустріти рік тигра: обов’язкові атрибути у домашньому інтер’єрі
А-подібна рама створює помітний вигляд цієї кав’ярні.
Чарівний стиль / Фото contemporist
Конструкція кав’ярні у формі А-образної рамки нахилена під кутом 45 градусів від дороги. Така архітектурна особливість стала фірмовим стилем кафе.
Чудовий вигляд / Фото contemporist
Будівля має скляну стіну з одного боку та великі панорамні вікна з інших. З цієї споруди відкривається вид на всю околицю.
Неймовірний стиль / Фото contemporist
Дах покритий черепицею, а всередині світлої будівлі є стеля, обшита деревом.
Клієнти також можуть сидіти на вулиці на спеціально розроблених бетонних сидіннях і сходах. Вночі приховане освітлення додає зовнішньому простору м’яке світіння.