Архитектурная и дизайнерская фирма STUDIÉ недавно завершила строительство Bermuda Coffee and Eatery, нового кафе в Джакарте, Индонезия.

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А-образная рама создает заметный вид этого кафе.

Волшебный стиль / Фото contemporist

Конструкция кофейни в форме А-образной рамки наклонена под углом 45 градусов дороги. Такая архитектурная изюминка стала фирменным стилем кафе.

Прекрасный вид / Фото contemporist

Здание имеет стеклянную стену с одной стороны и большие панорамные окна с другой. С этого сооружения открывается вид на всю окраину.

Невероятный стиль / Фото contemporist

Крыша покрыта черепицей, а внутри светлого здания есть потолок, обшитый деревом.

Клиенты также могут сидеть на улице на специально разработанных бетонных сиденьях и лестницах. Ночью скрытое освещение придает внешнему пространству мягкое свечение.