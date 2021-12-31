Архитектурная и дизайнерская фирма STUDIÉ недавно завершила строительство Bermuda Coffee and Eatery, нового кафе в Джакарте, Индонезия.
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А-образная рама создает заметный вид этого кафе.
Волшебный стиль / Фото contemporist
Конструкция кофейни в форме А-образной рамки наклонена под углом 45 градусов дороги. Такая архитектурная изюминка стала фирменным стилем кафе.
Прекрасный вид / Фото contemporist
Здание имеет стеклянную стену с одной стороны и большие панорамные окна с другой. С этого сооружения открывается вид на всю окраину.
Невероятный стиль / Фото contemporist
Крыша покрыта черепицей, а внутри светлого здания есть потолок, обшитый деревом.
Клиенты также могут сидеть на улице на специально разработанных бетонных сиденьях и лестницах. Ночью скрытое освещение придает внешнему пространству мягкое свечение.