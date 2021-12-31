Для того, щоб підкреслити неповторність різдвяних моментів, варто подбати про атмосферне оздоблення будинку. Нехай він буде не тільки спокійним і життєрадісним за тоном, але і стильним у найкращому вигляді.

Не пропустіть Все по традиції фен-шуй: де в оселі поставити ялинку

Безперечною королевою Нового року є ялинка – символ життя і відродження, тривалості та родючості. Готуючись до Нового року, не просто прикрашайте ялинку! Пам’ятайте, що атмосферу в інтер’єрі створюють також тонкі деталі, кольори та тканини.

Чарівне свято / Фото pinterest

Світ дізнався про свічки щонайменше 3 тисячі років тому. Стародавні римляни виготовляли їх з льону, дьогтю, бджолиного або тваринного воску. Тоді вони були головними вогнями після настання темряви та важливою опорою під час релігійних церемоній. Новорічний період – ідеальний час, щоб запросити тепле сяйво свічок під ваш дах. Найкраще вибирати ті, що мають приємний "зимовий" запах — яблука з корицею, пряники або глінтвейн з гвоздикою.

Прекрасні миттєвості / Фото pinterest

Ялинка, безсумнівно, головна зірка новорічно-різдвяного стилю. Однак, крім неї, варто обрати додаткові прикраси. Це можуть бути камінні гірлянди, вифлеємські зірки, фігурки ангелів або прикраси з апельсинових часточок. В останні сезони наймодніші аксесуари – з дерева і лози.

Неймовірні деталі / Фото pinterest

Якщо у вас немає місця для ялинки, ви можете вибрати гламурний різдвяний вінок. Варто зробити таку прикрасу самостійно. Найчастіше створюють вінки з хвойних гілочок, але можна спробувати і більш неочевидні матеріали, наприклад, плющ, рафію, сухоцвіти або шишки.

Прийдешній 2022-й — рік Водяного Тигра, відповідно, у тренді водна стихія. Варто обрати відтінки синього кольору, блакитний, бірюзовий, чорний, коричневий, зелений, пісочний, золотистий, сріблястий та бронзовий.

Захопливий вигляд / Фото pinterest

Зимові свята не обходяться без центральних елементів! Головною прикрасою столів, журнальних столиків і підвіконь впродовж багатьох років залишаються прикраси з ялинових гілочок чи омели.