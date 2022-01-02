Студія Daab Design представила своє бачення спокійного життя за містом. Pine Nut – це завершений проєкт, який може надихнути багатьох почати нову сторінку свого життя.
Цікаво Дивує та захоплює: як виглядає споруда у формі трикутника
Дім, огорнутий природою / Фото Dezeen
Лондонські архітектори створили неймовірний прихисток на півдні Франції. Дерев'яна кабіна чудово вписується у довкілля.
Насолода краєвидами / Фото Dezeen
Будиночок має площу лише 35 квадратних метрів. Він задуманий як простір для живопису та гостьовий дім. Тут є все, що потрібно для комфортного проведення часу.
Територія натхнення / Фото Dezeen
Дерев'яний прихисток серед природи – це одна з найкращих опцій для динамічного сучасного світу. Вона дозволить не втратити себе та черпати енергетичні ресурси просто з неймовірного оточення.