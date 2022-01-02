Студия Daab Design представила свое видение спокойной жизни за городом. Pine Nut – это завершенный проект, который может вдохновить многих начать новую страницу своей жизни.
Интересно Удивляет и восхищает: как выглядит сооружение в форме треугольника
Дом, окутанный природой / Фото Dezeen
Лондонские архитекторы создали невероятное убежище на юге Франции. Деревянная кабина прекрасно вписывается в окружающую среду.
Наслаждение пейзажами / Фото Dezeen
Домик имеет площадь всего 35 квадратных метров. Он задуман как простор для живописи и гостевой дом. Здесь есть все, что нужно для комфортного времяпрепровождения.
Территория вдохновения / Фото Dezeen
Деревянный приют среди природы – это одна из лучших опций для динамичного современного мира. Она позволит не потерять себя и черпать энергетические ресурсы прямо из невероятного окружения.