House in Erl – це творіння студії архітектури та дизайну Architekt Torsten Herrmann. Цей дім в Австрії – чудовий приклад переваг мінімалізму.

Цікаво Втеча до природи: неймовірне затишне житло для життя серед лісу

Площа будинку складає 242 квадратні метри. Простори в будинку покривають усі можливі потреби сучасної людини, якій до вподоби приватність та фантастичний огляд на місцевість.

Панорами – завжди гарне рішення для будинку / Фото Archdaily

Поділ будинку на рівні робить його чудовим рішенням для нерівної місцевості. Усі простори зосереджені навколо внутрішнього дворика, який обрано як центр для активностей та спілкування.

Відкриті площі збільшують простір / Фото Archdaily

Фасад та інтер'єр у стилі мінімалізму покликані зосередити всю увагу мешканців на власних заняттях та вподобаннях. Відсутність зайвих деталей дозволяє концентруватися лише на важливих речах.

Місце зустрічі сім'ї / Фото Archdaily

Цей дім – чудове рішення для сім'ї, яке дозволяє сповна насолодитися життям.