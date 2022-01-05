House in Erl – это творение студии архитектуры и дизайна Architekt Torsten Herrmann. Этот дом в Австрии – отличный пример преимуществ минимализма.

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Площадь дома составляет 242 квадратных метра. Пространства в доме покрывают все возможные потребности современного человека, которому нравится приватность и фантастический обзор на местность.

Панорамы – всегда хорошее решение для дома / Фото Archdaily

Разделение дома на уровни делает его отличным решением для неровной местности. Все просторы сосредоточены вокруг внутреннего дворика, который выбран как центр активности и общения.

Открытые площади увеличивают пространство / Фото Archdaily

Фасад и интерьер в стиле минимализма призваны сосредоточить все внимание людей на своих занятиях и предпочтениях. Отсутствие лишних деталей позволяет сконцентрироваться только на важных вещах.

Место встречи семьи / Фото Archdaily

Этот дом – прекрасное решение для семьи, позволяющее полностью насладиться жизнью.