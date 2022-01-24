Тут би вчився кожен: у Фінляндії показали, як має виглядати сучасна школа
Джерело:Archdaily
Школа – це місце, де кожен з нас починає робити перші життєві кроки. З нею в нас пов'язано багато яскравих спогадів, але навряд чи є багато позитивних згадок про архітектуру цього місця.
Студія Parviainen Architects представила проєкт Hankasalmi School Centre – сучасного освітнього комплексу, в якому все створено для розвитку дітей та ефективного навчання. Школи – це особливі будівлі, в яких треба створити комфортні умови як для індивідуального розвитку, так і для соціальної взаємодії.
Цікаво Іспанський мінімалізм: як виглядає вишуканий дім з фантастичним видом на Мадрид
Сучасна школа / Фото Archdaily
Нова школа Hankasalmi стала гордістю цілого муніципалітету. Цей новітній комплекс готовий відповісти усім сучасним викликам ефективної освіти та подарувати кожного учневі незабутній позитивний досвід.
Вражаючий комплекс / Фото Archdaily
Адаптивне планування передбачає ефективне використання кожного метра простору. Мінімалістичний фасад та інтер'єр покликані допомогти зосереджувати увагу на діяльності, а не зовнішніх атрибутах.
Комфортні умови для навчання / Фото Archdaily
Сучасна школа – це динамічний простір, який повинен давати багато можливостей для кожного учня. Нова школа в Фінляндії стала яскравим прикладом, який варто наслідувати при проєктуванні навчальних закладів.