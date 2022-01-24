Студия Parviainen Architects представила проект Hankasalmi School Centre – современный образовательный комплекс, в котором все создано для развития детей и эффективного обучения. Школы – это особые здания, в которых нужно создать комфортные условия как для индивидуального развития, так и социального взаимодействия.

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Современная школа / Фото Archdaily

Новая школа Hankasalmi стала гордостью всего муниципалитета. Этот новый комплекс готов ответить всем современным вызовам эффективного образования и подарить каждому ученику незабываемый положительный опыт.

Впечатляющий комплекс / Фото Archdaily

Адаптивная планировка предполагает эффективное использование каждого метра пространства. Минималистичный фасад и интерьер призваны сосредоточить внимание на деятельности, а не внешних атрибутах.

Комфортные условия для обучения / Фото Archdaily

Современная школа – это динамичное пространство, которое должно давать много возможностей для каждого ученика. Новая школа в Финляндии стала ярким примером, который стоит наследовать при проектировании учебных заведений.