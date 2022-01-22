Мадрид – отличное место для активной жизни. Конечно, каждый испанский город особенный и имеет чем похвастаться, но столица Испании находится на ведущих местах.

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Разделение на уровни – отличный выбор для неровного ландшафта / Фото Archdaily

Строить дома в Мадриде – это всегда задача "со звездочкой". Архитектор Alberto Campo Baeza показал, как справился со своим проектом.

Открытые просторы – обязательные атрибуты домов в Испании / Фото Archdaily

Дом имеет площадь 600 квадратных метров. Неровный участок побудил владельца и архитектора остановиться на разделении дома на уровни. Снизу расположены частные и теничные зоны, в то время как верхние открытые просторы предназначены для релакса и дружеских посиделок.

Отличный отдых / Фото Archdaily

Камень, плитка и стекло – отличное сочетание для умеренного климата. Обзор на 360 градусов, много возможностей и простой дизайн делают этот дом великолепной мечтой для каждого, кто хотел бы поселиться в Мадриде.

Дом мечты в Мадриде / Фото Archdaily