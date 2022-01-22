Мадрид – чудове місце для активного життя. Звісно, кожне іспанське місто особливе та має чим похизуватися, але столиця Іспанії перебуває на провідних місцях.

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Поділ на рівні – чудовий вибір для нерівного ландшафту / Фото Archdaily

Будувати будинки в Мадриді – це завжди завдання "із зірочкою". Архітектор Alberto Campo Baeza показав, як впорався зі своїм проєктом.

Відкриті простори – обов'язкові атрибути будинків в Іспанії / Фото Archdaily

Дім має площу 600 квадратних метрів. Нерівна ділянка спонукала власника та архітектора зупинитися на поділі будинку на рівні. Знизу розташовані приватні та тенічні зони, в той час як верхні відкриті простори призначені для релаксу та дружніх посиденьок.

Чудовий відпочинок / Фото Archdaily

Камінь, плитка та скло – чудове поєднання для помірного клімату. Огляд на 360 градусів, багато можливостей та простий дизайн роблять цей дім чудовою мрієї для кожного, хто хотів би оселитися в Мадриді.

Дім мрії у Мадриді / Фото Archdaily