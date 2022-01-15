Технологічний інститут у Токіо може похизуватися новим компусом, слава про який швилко розлетілася світом. Його архітектура стала витонченим поєднанням акцентів футуризму та екотренду.

Цікаво Максимальне задоволення від життя: у Мексиці звели неймовірний комплекс приватних будинків



Унікальна форма / Фото Dezeen

Будівля отримала назву Hisao & Hiroko Taki Plaza. Його форма імітує дельту річки, яка ніби "впадає в кампус" навчального закладу.

Дивовижна футуристична ідея / Фото Dezeen

Сходи із зеленими насадженнями, які окутують будівлю, це особлива зона для взаємодії студентів. Окрім того, тут легко можна облаштувати собі місце для навчання, яке буде максимально близько до аудиторій.

Простори просякнуті іноваціями / Фото Dezeen

Дерев'яні трибуни захищають будівлю у спеку, а посаджені на них дерева гарантують затишну атмосферу. Дизайнери вірять, що вже у найближчому майбутньому їхнє рішення будуть наслідувати по всьому світі.