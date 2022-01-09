Озеро Авальдаро – немовірне живописне місце у Мексиці, що чарує своєю природою. Тепер фантастичною локацією можна насолоджуватися постійно, адже компанія Zozaya Arquitectos завершила будівництво чарівного комплексу приватних будинків.

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Фантастичний комплекс у мальовничій місцевості / Фото Dezeen

Дизайнери використали традиційні матеріали, але застосували сучасні техніки будівництва. Дерево та камінь – чудове поєднання, якому не треба зайвих деталей.

Помешкання дарує максимально комфортні умови для життя / Фото Dezeen

Комплекс задуманий як "велика резиденція, занурена у ліс". В одному котеджі може проживати кілька власників, але завдяки ретельному плануванню тут можна насолодитися як повною приватністю, так і розкішними зонами загального користування.

Місце для розмов та натхнення / Фото Dezeen

Дерево як основний едемент інтер'єру створює дуже затишну ідилічну атмосферу. Цей комплекс – неймовірний вибір для тих, хто хоче оточити себе комфортом та чарівністю природи.