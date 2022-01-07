Студія Phidias Indonesia представила проєкт чудового міського котеджу, який стане прекрасним вибором для приватного життя. ДІм площею 200 квадратних метрів виглядає чудовим варіантом для будь-якої сім'ї.

Цікаво Втеча до природи: неймовірне затишне житло для життя серед лісу

Дім розташований на ділянці з гострим кутом, але завдяки своїй формі може похизуватися різноплановістю видів. Дизайнерам вдалося використати площу землі так, щоб будинок був не лише комфортним, а й тішив естетичною привабливістю.

Котедж пасуватиме до будь-якої локації / Фото Archdaily

На першому поверсі розташовані вітальня, їдальня, одна спальня та компактний внутрішній дворик, який став сполучним природнім простором. Він забезпечує не лише затишну атмосферу, а й велику кількість природного світла.

Нетипова конструкція дому – ще одна "родзинка" від дизайнерів / Фото Archdaily

Другий поверх створений для приватного життя. Тут є три спальні та дві великі вбиральні. Завдяки великим вікнам мешканці можуть насолоджуватися видами у будь-який час.

Просторий та затишний інтер'єр / Фото Archdaily

Цей котедж – чудова опція для тих, хто завжди мріяв про власний будинок, але не хоче розставатися з динамікою міста. Він стане острівцем для наповнення сил перед новими звершеннями.