Студия Phidias Indonesia представила проект великолепного городского коттеджа, который станет прекрасным выбором для личной жизни. Дом площадью 200 квадратных метров выглядит отличным вариантом для любой семьи.

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Дом расположен на участке с острым углом, но благодаря своей форме может похвастаться разноплановостью видов. Дизайнерам удалось использовать площадь земли так, чтобы дом был не только комфортным, но и радовал эстетической привлекательностью.

Коттедж подходит для любой локации / Фото Archdaily

На первом этаже расположены гостиная, столовая, одна спальня и компактный внутренний дворик, ставший связующим природным пространством. Он обеспечивает не только уютную атмосферу, но и большое количество природного света.

Нетипичная конструкция дома – еще одна "изюминка" от дизайнеров / Фото Archdaily

Второй этаж создан для личной жизни. Здесь есть три спальни и две большие туалеты. Благодаря большим окнам жители могут наслаждаться видами в любое время.

Просторный и уютный интерьер / Фото Archdaily

Этот коттедж – отличная опция для тех, кто всегда мечтал о собственном доме, но не хочет расставаться с динамикой города. Он станет островком для наполнения сил перед новыми свершениями.