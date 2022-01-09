Озеро Авальдаро – невероятное живописное место в Мексике, очаровывающее своей природой. Теперь фантастической локацией можно наслаждаться постоянно, ведь компания Zozaya Arquitectos завершила строительство очаровательного комплекса частных домов.

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Фантастический комплекс в живописной местности / Фото Dezeen

Дизайнеры использовали традиционные материалы, но применили современные техники строительства. Дерево и камень – прекрасное сочетание, которому не нужны лишние детали.

Помещение дарит максимально комфортные условия для жизни / Фото Dezeen

Комплекс задуман как "большая резиденция, погруженная в лес". В одном коттедже может проживать несколько владельцев, но благодаря тщательной планировке здесь можно насладиться как полной конфиденциальностью, так и роскошными зонами общего пользования.

Место для разговоров и вдохновения / Фото Dezeen

Дерево как основной элемент интерьера создает очень уютную идиллическую атмосферу. Этот комплекс – невероятный выбор для тех, кто хочет окружить себя комфортом и волшебством природы.