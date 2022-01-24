Студія Parviainen Architects представила проєкт Hankasalmi School Centre – сучасного освітнього комплексу, в якому все створено для розвитку дітей та ефективного навчання. Школи – це особливі будівлі, в яких треба створити комфортні умови як для індивідуального розвитку, так і для соціальної взаємодії.

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Сучасна школа / Фото Archdaily

Нова школа Hankasalmi стала гордістю цілого муніципалітету. Цей новітній комплекс готовий відповісти усім сучасним викликам ефективної освіти та подарувати кожного учневі незабутній позитивний досвід.

Вражаючий комплекс / Фото Archdaily

Адаптивне планування передбачає ефективне використання кожного метра простору. Мінімалістичний фасад та інтер'єр покликані допомогти зосереджувати увагу на діяльності, а не зовнішніх атрибутах.

Комфортні умови для навчання / Фото Archdaily

Сучасна школа – це динамічний простір, який повинен давати багато можливостей для кожного учня. Нова школа в Фінляндії стала яскравим прикладом, який варто наслідувати при проєктуванні навчальних закладів.