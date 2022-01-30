Безумовно, кожен з нас хоче, щоб про його помешкання у відвідувачів складалося лише позитивне враження. Але разом з тим не потрбіно забувати і про власні вподобання, адже саме ви будете проводити тут багато часу!

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Тренди, поради, приклади – це чудові помічники, які мають допомогти вам надихнутися та зробити слушні замітки. Та жоден стиль не розкриється повністю без нотки індивідуальності.

Планування простору

Кожен з нас має свій особливий стиль життя, плануванн робочих процесів та побуту. Відповідно, функціональність помешкання має визначатися не модою чи трендами, а вашими звичками чи потребами.

Функціональні зони – чудове рішення / Фото Pixabay

Кожен квадратний метр помешкання має бути спланований таким чином, щоб ви могли використати його максимально ефективно. Простір має бути підлоштований під вас, а не навпаки.

Комфорт переважає над стилем

Останнім часом все більшої популярності набирає мінімалізм, який декларує відсутність зайвих деталей та концентрацію на досвіді, а не на речах. Але ви не зобов'язані слідувати тому, що вам не близьке чи не до вподоби!

Правильний баланс / Фото Pixabay

Не варто позбавляти себе багатьох дрібниць лише заради того, щоб відповідати трендам. Коли прийде час, ви зможете позбутися зайвого декору, меблів чи інших деталей, але це рішення має бути лише вашим.

Підбір кольорів

Ніжні пастельні відтінки чи яскраві динамічні кольори? Від кольору стін залежить характер помешкання, тому це рішення є базовим.

Особлива атмосфера / Фото Pixabay

Тут також варто орієнтуватися на власні вподобання. Мода змінюється кожного сезону, а фарбувати стіни щороку – не надто доцільне рішення. Ваше помешкання має бути в гармонії з вами, а які саме кольори допоможуть втілити це в життя – не підкаже жоден дизайнер.