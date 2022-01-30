Безусловно, каждый из нас хочет, чтобы о его помещении у посетителей складывалось только положительное впечатление. Но вместе с тем не нужно забывать и о собственных предпочтениях, ведь именно вы будете проводить здесь много времени!

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Тренды, советы, примеры – это отличные помощники, которые должны помочь вам вдохновиться и сделать правильные заметки. Но ни один стиль не раскроется без нотки индивидуальности.

Планировка пространства

Каждый из нас имеет свой особый стиль жизни, планирование рабочих процессов и быта. Соответственно, функциональность жилья должна определяться не модой или трендами, а вашими привычками или потребностями.

Функциональные зоны – отличное решение / Фото Pixabay

Каждый квадратный метр квартиры должен быть спланирован таким образом, чтобы вы могли использовать его максимально эффективно. Пространство должно быть подстроено под вас, а не наоборот.

Комфорт преобладает над стилем

В последнее время все большую популярность набирает минимализм, который декларирует отсутствие лишних деталей и концентрацию на опыте, а не на вещах. Но вы не обязаны следовать тому, что вам не близко или не нравится!

Правильный баланс / Фото Pixabay

Не стоит лишать себя многих мелочей только для того, чтобы соответствовать трендам. Когда придет время, вы сможете избавиться от лишнего декора, мебели или других деталей, но это решение должно быть только вашим.

Подбор цветов

Нежные пастельные оттенки или яркие динамические цвета? От цвета стен зависит характер жилища, поэтому это решение является базовым.

Особая атмосфера / Фото Pixabay

Здесь также следует ориентироваться на собственные предпочтения. Мода меняется каждый сезон, а красить стены каждый год – не слишком целесообразное решение. Ваше жилище должно быть в гармонии с вами, а какие цвета помогут воплотить это в жизнь – не подскажет ни один дизайнер.