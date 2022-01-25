Дев'ятизначні цінники представленої нижче нерухомості гарантують ідеальне внутрішнє облаштування. Налаштуйтеся поглянути як виглядає багатство – ці будинки мають чим здивувати.
Варте уваги Іспанський мінімалізм: як виглядає вишуканий дім з фантастичним видом на Мадрид
Le Palais Venitien, Франція
- 136 мільйонів доларів
Нерухомість розташована на чудовій панорамній ділянці в Каннах, Франція. У власності понад 2 гектари та розкішний палац "під ключ", звідки відкривається вид на Середземне море.
Вілла оформлена у венеціанському стилі / Фото loveproperty
Резиденція, займає площу майже 3 тисячі квадратних метрів та має безліч розкішних доповнень як всередині, так і зовні. Серед розкішних додатків є озеро, тенісний корт, власні ліси та великий відкритий басейн. Вілла наповнена просторими кімнатами, які прикрашені королівськими колонами, дорогими люстрами, розкішним мармуром і вишуканою ліпниною. Будинок може похизуватися високотехнологічністю завдяки найсучаснішій системі автоматизації, яка керує світлом, музикою та кондиціонером.
Танухаус на березі моря, Китай
- 154 мільйони доларів
Будинок розташований в одному із найдорожчих районів Гонконгу, ціни на нерухомість тут одні з найвищих у світі.
Неймовірна споруда / Фото love property
Цей вишуканий таунхаус на березі моря має чотири спальні та п’ять ванних кімнат, оформлених у вишуканому стилі. Загальна площа об’єкта складає майже 800 квадратних метрів. Окрім елегантних кімнат з високими стелями на території є приміщення для персоналу, а також критий гараж для колекції суперкарів власника.
Майлстоун, США
- 175 мільйонів доларів
Цей розкішний маєток у престижному районі Саутгемптона, штат Нью-Йорк, зачарує кожного. Пляжний будинок розташований на ділянці площею понад 3 гектари та побудований на двох набережних: Атлантичного океану та затоки Шиннекок.
Чарівне оточення / Фото love property
Головний будинок займає понад майже 1,5 тисячі квадратних метрів красивої житлової площі. Тут є тренажерний зал, телевізійна кімната з баром і кухня, гідна п’ятизіркового шеф-кухаря. Залиті сонцем кімнати мають дерев’яну підлогу, виготовлені на замовлення столярні вироби та три каміни.
У будинку є 11 спалень і 12 ванних кімнат. На території обладнаний будиночок для відпочинку, поруч із величним басейном з підігрівом. Для любителів спорту на території є тенісний корт і баскетбольний майданчик.
Кімнати обладнані терасами з видом на океан / Фото love property
Ранчо Меса Віста, США
- 220 мільйонів доларів
Ранчо, розташоване у Техасі, побудоване для Т. Буна Пікенса, видатного нафтового керівника та фінансиста.
Розмах маєтку вражає / Фото love property
У центрі сільського ранчо розташована резиденція площею понад 2 тисячі квадратних метрів.Тут є кілька віталень, бібліотека, домашній кінотеатр на 30 місць, конференц-центр і багато іншого. Кожна кімната оточена терасами і внутрішніми двориками, де можна насолодитися вражаючими навколишніми пейзажами.