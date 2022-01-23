Студия TANK Architectes похвасталась одним из своих наиболее ярких творений. Maison Mouvaux – это фантастический семейный дом во французском Лилле, расположенный в объятиях уютного леса.
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Дом мечты / Фото Archdaily
Дизайнеры позаботились об ориентации дома. Благодаря правильной планировке и большим окнам дом получает большое количество солнечного света в течение всего дня.
Идеальное место для отдыха / Фото Archdaily
Дуализм – основополагающий мотив этого проекта. Сочетание дерева и стекла позволило воплотить идею в жизнь и создать стильный интерьер.
Гармония деталей способствует атмосфере / Фото Archdaily
Благодаря "прозрачности" дома сад словно проникает во внутрь. Это позволяет увеличить пространственное богатство и наполняет дом идиллическим настроением.
Идеальная гармония / Фото Archdaily