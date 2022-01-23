Студія TANK Architectes похизувалася одним із своїх найбільш яскравих творінь. Maison Mouvaux – це фантастичний сімейний будинок у французькому Ліллі, який розташований в обіймах затишного лісу.

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Дім мрії / Фото Archdaily

Дизайнери потурбувалися про орієнтацію будинку. Завдяки правильному плануванню та великим вікнам будинок отримує велику кількість сонячного світла впродовж всього дня.

Ідеальне місце для відпочинку / Фото Archdaily

Дуалізм – основний мотив цього проєкту. Поєднання дерева та скла дозволило втілити ідею в життя та створити стильний інтер'єр.

Гармонія деталей сприяє атмосфері / Фото Archdaily

Завдяки "прозорості" дому сад неначе проникає всередину. Це дозволяє збільшити просторове багатство та сповнює будинок ідилічним настроєм.

Ідеальна гармонія / Фото Archdaily