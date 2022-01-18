Иногда несмотря на все старания родителей детская комната становится не простором для игр, а захламленным помещением. Это может быть связано с небольшим окном или плохой организацией комнаты.

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Конечно, белый – оптимальный цвет во всей цветовой гамме. Это очень светлая, нежная и нейтральная гамма, поэтому идеально подходит для детской комнаты, как для мальчика, так и для девочки. Рекомендуем украсить хмурое помещение оттенками пудинга, бежевым или солнечно-желтым.

Очаровательная комната / Фото pinterest

Чтобы комната малыша не была слишком однообразной, одну из стен можно украсить обоями или другими разноцветными аксессуарами. Это может быть яркая гирлянда или волшебная настенная графика.

Невероятное пространство / Фото pinterest

Если в комнате ребенка мало природного света, попробуйте организовать функциональное искусственное освещение. Конечно, чем больше источников света, тем лучше! Лампочки, расположенные на разной высоте и в разных точках комнаты, создадут уютную атмосферу и сделают пространство оптически больше.

Уют и комфорт / Фото pinterest

В темной детской комнате будет приветствоваться все, что отражает свет. Поэтому зеркала должны стать первым выбором. Это очень простой и проверенный способ не только оптически увеличить пространство, но и внести в него максимум света и придать радостные оттенки.

Все для малышей / Фото pinterest

Эффектные зеркала могут украсить, например дверь встроенного шкафа или создать мозаику на стене в форме вагонки. Яркая, простая мебель с блестящими фасадами также подойдут в темной комнате. Вы можете дополнительно подсветить верхнюю часть шкафа, комода или полки современными светодиодными лентами.