Лондонская архитектурная и дизайнерская компания Studio RHE завершила строительство четырех домов, расположенных на острове Фелисите.
Актуально Легко, просто и сказочно уютно: вариант домика на все случаи жизни
Название острова в переводе с французского означает "блаженство". И это соответствует действительности – здесь приятный климат и сказочные пейзажи.
Волшебный стиль / Фото contemporist
Для того чтобы сооружения гармонично вписались в природный ландшафт, их возвели в виде линейных геометрических форм.
Дома опираются на обветриваемые гранитные выходы, являющиеся привлекательными элементами местного пейзажа.
Невероятные детали / Фото contemporist
Виллы покрыты черным гранитом, чтобы дополнить окружающие формы скал. Они способны улавливать ветер, обеспечивая таким образом природное охлаждение.
Великолепный дизайн / Фото contemporist
В интерьере есть такие элементы дизайна как бетонные полы, большая мебель и встроенные стеллажи на заказ.
Прекрасная локация / Фото contemporist