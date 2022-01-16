Лондонская архитектурная и дизайнерская компания Studio RHE завершила строительство четырех домов, расположенных на острове Фелисите.

Актуально Легко, просто и сказочно уютно: вариант домика на все случаи жизни

Название острова в переводе с французского означает "блаженство". И это соответствует действительности – здесь приятный климат и сказочные пейзажи.

Волшебный стиль / Фото contemporist

Для того чтобы сооружения гармонично вписались в природный ландшафт, их возвели в виде линейных геометрических форм.

Дома опираются на обветриваемые гранитные выходы, являющиеся привлекательными элементами местного пейзажа.

Невероятные детали / Фото contemporist

Виллы покрыты черным гранитом, чтобы дополнить окружающие формы скал. Они способны улавливать ветер, обеспечивая таким образом природное охлаждение.

Великолепный дизайн / Фото contemporist

В интерьере есть такие элементы дизайна как бетонные полы, большая мебель и встроенные стеллажи на заказ.

Прекрасная локация / Фото contemporist