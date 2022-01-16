Лондонська архітектурна та дизайнерська компанія Studio RHE завершила будівництво чотирьох будинків, які розташовані на острові Фелісіте.

Актуально Легко, просто та казково затишно: варіант будиночку на всі випадки життя

Назва острова у перекладі з французької означає "блаженство". І це відповідає дійсності – тут приємний клімат та казкові пейзажі.

Чарівний стиль / Фото contemporist

Для того, щоб споруди гармонійно вписалися у природний ландшафт, їх звели у вигляді лінійних геометричних форм.

Будинки спираються на вивітрювані гранітні виходи, які є привабливими елементами місцевого пейзажу.

Неймовірні деталі / Фото contemporist

Вілли покриті чорним гранітом, щоб доповнити навколишні форми скель. Вони здатні вловлювати вітер, забезпечуючи таким чином природне охолодження.

Чудовий дизайн / Фото contemporist

В інтер’єрі є такі елементи дизайну як бетонна підлога, великі меблі та вбудовані стелажі на замовлення.

Прекрасна локація / Фото contemporist