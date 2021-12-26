Неповторимая оригинальность: сочетание кирпича и природы во вьетнамской кофейне

Кофейня – это особое место, которое должно побуждать к душевным разговорам и вдохновенной работе. Без соответствующего интерьера добиться такого эффекта просто невозможно.

Студия Red5studio представила кофейню Anh Coffee Roastery. Новое заведение станет новым украшением архитектуры Вьетнама.

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Кофейня в самом центре Сайгона поражает своим дизайном. Яркое пространство сразу выделяется на фоне местной ырхитектуры.

Место для вдохновения и отдыха / Фото Archdaily

Кофейня поделена на 3 зоны. Попробовать кофе и насладиться атмосферой можно на открытой площадке, внутри заведения и на открытой террасе, расположенной на 2 этаже.

Оригинальный дизайн / Фото Archdaily

Основными материалами стали кирпичные блоки и дерево. По задумке дизайнеров, это сочетание образовало особую гармонию цветов и впечатлений.

Природа – незаменимый атрибут уютных просторов / Фото Archdaily

Заведение Anh Coffee Roastery стало воплощением традиций, в котором каждый сантиметр пространства пропитан вдохновением.