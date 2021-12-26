Студия Red5studio представила кофейню Anh Coffee Roastery. Новое заведение станет новым украшением архитектуры Вьетнама.
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Кофейня в самом центре Сайгона поражает своим дизайном. Яркое пространство сразу выделяется на фоне местной ырхитектуры.
Место для вдохновения и отдыха / Фото Archdaily
Кофейня поделена на 3 зоны. Попробовать кофе и насладиться атмосферой можно на открытой площадке, внутри заведения и на открытой террасе, расположенной на 2 этаже.
Оригинальный дизайн / Фото Archdaily
Основными материалами стали кирпичные блоки и дерево. По задумке дизайнеров, это сочетание образовало особую гармонию цветов и впечатлений.
Природа – незаменимый атрибут уютных просторов / Фото Archdaily
Заведение Anh Coffee Roastery стало воплощением традиций, в котором каждый сантиметр пространства пропитан вдохновением.