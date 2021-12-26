Студія Red5studio представила кав'ярню Anh Coffee Roastery. Новий заклад стане новою окрасою архітектури В'єтнаму.

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Кав'ярня у самісінькому центрі Сайгона вражає своїм дизайном. Яскравий простір одразу виділяється на тлі місцевої архітектури.

Місце для натхнення та відпочинку / Фото Archdaily

Кав'ярня поділена на 3 зони. Посмакувати кавою та насолодитися атмосферою можна на відкритому майданчику, всередині закладу та на відкритій терасі, що розташована на 2 поверсі.

Оригінальний дизайн / Фото Archdaily

Основними матеріалами стали цегляні блоки та дерево. За задумом дизайнерів, це поєднання утворило особливу гармонію кольорів та вражень.

Природа – незамінний атрибут затишних просторів / Фото Archdaily

Заклад Anh Coffee Roastery став втіленням традицій, в якому кожен сантиметр простору просякнутий натхненням.