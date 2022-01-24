Некоторые люди осторожно относятся к смелым идеям, но дизайнеры все успешнее доказывают, что контрастные акценты могут представить себя очень слаженно и эффектно.

Интересно Цветовая палитра для хороших эмоций: что нужно знать

Умелое сочетание насыщенных цветов с приглушенными, деревянными полированными поверхностями, плоскими узорами и структурами – такие сочетания несомненно защитят себя! Особое сочетание / Фото pexels

Все чаще люди отходят от монохромных, одномерных пространств, исполненных хорошо сбалансированных тонкостей. Их место занимают яркие детали, благодаря которым интерьер приобретает уникальный характер и индивидуальные черты.

Интересный стиль / Фото pexels

Контрастные сочетания могут иметь разные варианты. Одним из самых интересных может быть удивительное сочетание плитки с имитацией камня с двумя разными узорами.

Все это создаст фантастическую, контрастную композицию, идеально вписывающуюся в минималистические композиции. Подобное сочетание идеально подойдет для городских помещений с индустриальной ноткой, а также оформленных в духе эко. Такое сочетание понравится всем, кто любит незатейливую и одновременно модную эстетику.

Невероятная атмосфера / Фото pexels

Белая плитка подходит практически к любому интерьеру – как просторному, наполненному светом, так и вполне интимному, которому следует добавить немного дружеского дыхания и воздушности. Однако, чтобы придать композиции характер, следует соединить светлую эстетику с насыщенными цветами.