Цветовая гамма – это не только большое количество оттенков, из которых нужно подобрать нужные, но и необходимость совмещать их в соответствующих, гармоничных пропорциях. Ниже собраны креативные декоративные решения и важнейшие правила по цвету, которые следует помнить при аранжировке в 2022 году.

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Выберите базовый оттенок, который будет занимать самую большую площадь в комнате. Обычно это светлый и нейтральный цвет. Затем выберите второй цвет, которого будет меньше в аранжировке – он может быть одинаково приглушенным или насыщенным, в зависимости от желаемого эффекта.

Великолепный интерьер / Фото pexels

Этот цвет может появиться на акцентной стене или на обивке мебели для отдыха. Удачным шагом будет выбор дополнительного цвета, который обязательно будет выделяться в интерьере – здесь вступают в действие украшения и аксессуары.

Увлекательный стиль / Фото pexels

Цвета влияют на то, как мы эмоционально ощущаем пространство. Вы точно не удивитесь тому, что мы разделяем цвета на теплые и холодные. Но вы знаете, что это связано не только с визуальным восприятием отдельных цветов, но и с тем, как мы чувствуем себя в их окружении?

Цвета, которые мы считаем тёплыми, это красный, оранжевый и желтый. Они интенсивны, резвы и ассоциируются с тем, что согревает нас в природе: огнем и солнцем, а эмоционально – еще и с любовью. С другой стороны, такие цвета как синий, зеленый и фиолетовый у нас ассоциируются с прохладой.

Уютно и комфортно / Фото pexels

Теплые и холодные тона по-разному влияют на наше самочувствие. Первые очень энергичны и положительны, они стимулируют мозг, но не способствуют успокоению.

Поэтому так важно правильно их подстроить под конкретное помещение и функции, выполняемые ежедневно. Теплые цвета идеально подойдут для гостиной или игровой комнаты, а холодные станут идеальным дополнением в спальню или домашний кабинет.