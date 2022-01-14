Студия PARA представила уникальный проект – отличный деревянный диптих для проведения общественных мероприятий. Временная постройка стала ярким дополнением окружающей архитектуры.

Кстати Легко, просто и сказочно уютно: вариант домика на все случаи жизни

Изысканное временное решение / Фото Archdaily

Поскольку территория и здания Брюгге охраняются ЮНЕСКО, здание решили построить на воде. Такую возможность подарили архитекторам 15 специальных опор.

Гармония взаимодействия с архитектурой города / Фото Archdaily

Особенностью здания стали не только материал и подражание окружающей архитектуре, но и форма. Диптих создает аккуратную визуальную объемность и демонстрирует готовность города к экспериментам.

Прекрасное место для социального взаимодействия / Фото Archdaily