Деякі люди обережно ставляться до сміливих ідей, але дизайнери все успішніше доводять, що контрастні акценти можуть представити себе надзвичайно злагоджено та ефектно.

Цікаво Колірна палітра для хороших емоцій: що потрібно знати

Вміле поєднання насичених кольорів із приглушеними, дерев'яними з полірованими поверхнями, плоскими візерунками та структурами виглядають не лише ефектно, а й створюють особливу атмосферу. Якщо вашому житлу потрібен характер – сміливо обирайте це рішення.

Особливе поєднання / Фото pexels

Все частіше люди відходять від монохромних, одновимірних просторів, сповнених добре збалансованих тонкощів. Їхнє місце займають яскраві деталі, завдяки яким інтер’єр набуває індивідуальних рис.

Цікавий стиль / Фото pexels

Контрастні поєднання можуть мати різні варіанти. Один з найцікавіших – дивовижне поєднання плитки з імітацією каменю з двома різними візерунками.

Контраст чудово вписується у мінімалістичні композиції. Міські простори з ноткою індустріальності та з духом еко – прекрасна площина для полярних ідей.

Неймовірна атмосфера / Фото pexels

Біла плитка підходить практично до будь-якого інтер’єру – як просторого, наповненого світлом, так і цілком інтимного, якому слід додати трохи дружнього подиху і легкості. Поєднайте її з насиченим кольором – і ефект змусить вас радіти обраному рішенню щодня.